Het raadsel rond hoofdverdachte van doodschoppen Carlo: waarom werd ‘perfecte’ Sanil een beest?

Dag 5 proces MallorcaHet valt inderdaad op: hoofdverdachte Sanil B. van dodelijk uitgaansgeweld op Mallorca in juli vorig jaar, lijkt zo beheerst en vriendelijk. Waardoor veranderde hij vorig jaar in dat beest dat ‘met rook uit de oren’ om zich heen sloeg? Klappen en schoppen die mogelijk ook tot de dood van Carlo Heuvelman (27) hebben geleid?

Vandaag in Lelystad is dag 5 van het proces. Vandaag komen de persoonlijke omstandigheden van vier verdachten aan bod - onder wie de drie die voor Carlo's dood terechtstaan - en de psychologische rapporten.

Vorige week werden alle feiten besproken met de negen verdachten in deze zaak, van wie er drie voor de dood van Waddinxvener Carlo verantwoordelijk worden gehouden. De rechter begon vanmorgen met een lijst complimenten aan het adres van Sanil B. ,,Welopgevoed, beheerst, intelligent en welbespraakt. Iemand die ‘in control’ is. Dossier goed gelezen, geeft journalisten compliment, stelt vragen aan deskundigen. Een gelijkwaardige gesprekspartner van de rechtbank.” Volgens zijn ouders ‘een perfecte jongen’, voegt de rechter later toe.

,,Maar”, zegt de rechter daarna, ,,uit de beelden van de vechtpartij en uit verhalen van getuigen blijkt iets heel anders: rook uit de oren, wild, door het lint, bij alle vechtpartijen aanwezig, ook bij het schoppen van liggende mensen op straat. Welk beeld van die twee klopt nou niet?”

Sanil heeft er niet een echt antwoord op: ,,Ik kan dat niet verklaren. Ik ben altijd mezelf, ik weet hoe de gevechten zijn ontstaan, maar wat ik heb gedaan kan ik gewoon niet verklaren... Intuïtie. Maar ik kreeg geen waas voor mijn ogen, ik kan niet zeggen dat ik door het lint ging. Ik deed het op gevoel.”

Sanil zegt dat de twee verschillende beelden die er van hem zijn ‘niet vallen te rijmen met elkaar'. ,,Daarom zit ik hier en ben ik nu niet met school bezig.”

Opmerkelijk detail: Sanil wilde eerst in de luchtvaart aan de slag, maar wil nu rechtspsychologie studeren. Interesse die mede is gewekt door deze zaak. Rechtspsychologen zouden antwoord kunnen geven op zaken die Sanil nu niet kan verklaren. Sanil zat negen maanden in voorarrest maar mag de zaak sinds enige tijd in vrijheid afwachten. Hij probeert zijn leven met werk en studie weer op te pakken.

Bewusteloos op de grond

De zaak draait om een uitgaansnacht vol geweld tussen groepen dronken Nederlanders op de boulevard van El Arenal op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. De 27-jarige Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen werd daar in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar zo ernstig mishandeld dat hij vier dagen later in het ziekenhuis overleed. Heuvelman lag al bewusteloos op de grond toen hij nog meerdere keren tegen zijn hoofd zou zijn geschopt.

Jeugdstrafrecht of volwassenen strafrecht?

Vandaag en morgen komen de persoonlijke omstandigheden van de verdachten aan bod en de psychologische rapporten. De vraag die onder meer moet worden behandeld is of de 18-, 19- en 20-jarige verdachten nog volgens het jeugdstrafrecht moeten worden behandeld.

Bij Sanil (20) is dat meteen lastig: hij lijkt alles op orde te hebben en intelligent genoeg om als volwassene te worden behandeld. Maar de psycholoog neigt bij jongemannen die nog in ontwikkeling zijn en bij hun ouders wonen, ook naar jeugdstrafrecht. In dat laatste geval zijn de maximumstraffen véél lager. De psycholoog heeft er geen antwoord op: ,,Ik laat het aan de rechtbank.”



De strafeisen in de zaak worden volgende week maandag verwacht.