‘Het recht zegevierde, maar laat grote littekens achter’

Ik heb Geleefd Ismaël (43) heeft kanker maar gaat niet dood: ‘Laat mij dat medische wonder maar zijn’

6:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Filmmaker Ismaël Lotz (43) heeft, volgens de doktoren, nog maar een aantal jaren te leven. Volgens hemzelf gaat hij genezen. ‘Radicale remissie’, noemt hij dat. Hij zit in de bloei van zijn carrière en zit op dit moment in Hollywood om weer een nieuwe film te maken. Hij gelooft heilig in de kracht van positief denken.