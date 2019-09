‘Het songfestival is een uitstekende manier om reclame te maken voor al onze prachtige steden’

In Tel Aviv was de confetti nog niet opgeruimd, nadat Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival had gewonnen, of er ontspon zich bij ons een driftige discussie over wie er volgend jaar voor de kosten moet opdraaien – als het feest in Nederland wordt georganiseerd.



De politiek reageerde terughoudend, maar een boze meute mengde zich stampvoetend in de debatten, met het onwrikbare standpunt dat het rijk absoluut niets mocht subsidiëren. Vaak volgde dan een lijstje met betere bestemmingen.



Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, ventileerde desondanks afgelopen week een publicitaire kamikazemening door te stellen dat Den Haag wel degelijk een bijdrage moet leveren. Alleen dan kan het festival op een goede en waardige manier ingericht worden.