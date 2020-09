Het virus heeft ons wel verlost van overfanatieke ‘trakteermoeders’

Vermiste Wim (67) terecht na grote zoektocht: ‘Bizar, mijn vader is levend gevonden in de bosjes’

10 september De sinds maandag vermiste Wim Korhorn is vanavond levend en wel gevonden in de bosjes vlakbij zijn woning in de Groningse wijk Helpman. ,,Een bizarre wending in het verhaal’’, zegt zijn zoon Wouter tegen Dagblad van het Noorden.