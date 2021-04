Het was weer prijsschieten voor iedereen die zich criticaster van ons coronabeleid noemt

Heldhafti­ge omstander klimt in cabine van rijdende vrachtwa­gen en voorkomt ernstig ongeluk

11 april Een vrachtwagenchauffeur is zondagochtend onwel geworden op de weg in het Limburgse Voerendaal. Hierbij reed het gevaarte een tuin in, maar een omstander kon veel erger voorkomen.