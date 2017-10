Het WK halen? De echte Oranje-fan gelooft er nog in

Vrijwel niemand gelooft nog in de WK-kansen van Oranje. Maar hoe zit het met de échte fans, de mensen die de gloriejaren meemaakten maar zaterdag ook bij het dieptepunt in Wit-Rusland waren? 'Het kan nog steeds.'

Ze zijn er al decennia bij, Henk van Beek (47) en Harry Goudsblom (55). Oranjefans die meegroeiden met de successen van het Nederlands elftal. Tot die waanzinnige hoogtepunten in Zwitserland, tweehonderdduizend fans in Basel, op safari naar Zuid-Afrika, twee keer bijna wereldkampioen. De wereld was oranje. Fans verkleedden zich als Heidi, paus, engel, indiaan of struisvogel (allemaal echt gebeurd) - als het maar oranje was. De beelden gingen de wereld over.

Quote Het zijn trouwens echte sil­li­co­nen­bor­sten hè. Mensen blijven het leuk vinden. Locals zeker. Harry 'tieten' Goudsblom Maar nu? Nog steeds met een paar ballonborsten lollig doen in Borisov, terwijl de prestaties zo slecht zijn, en het spel zo armetierig? ,,Ik blijf het doen,’’ zegt de man met die borsten, Harry ‘tieten’ Goudsblom. ,,Het zijn trouwens echte silliconenborsten hè. Mensen blijven het leuk vinden. Locals zeker. Ook in Wit-Rusland. Kom ik de trap af met die dingen, begint de lol.’’

Ingetogen lol

Maar toch. Oranjefans en lol: dat is hard werken anno 2017. ,,Het is ingetogener allemaal,’’ zegt Henk van Beek, net wakker, na een halve nacht vol troostbier. ,,Maar ik ga straks nog wel in mijn Oranjeshirtje het vliegtuig in hoor. Kom op, je bent voor Oranje. Weet je, het EK in Frankrijk missen was veel erger. Zó dichtbij, lekker weer, we waren twee jaar daarvoor derde van de wereld. Daar hadden we bij moeten zijn. Rusland is niet het leukste land ter wereld om heen te gaan. En iedereen zei gisteren hetzelfde: we zijn gewoon een categorietje lager.’’

In 1987 begon Henks ‘carrière’ als Oranjefan: Nederland-Cyprus, de wedstrijd met de bom op het veld. ,,Dieptepunt. Gelukkig ging het heel snel daarna heel goed.’’ Nu klinkt hij berustend. Kán het nog, aanstaande dinsdag? Dan moet Oranje het sterke Zweden met liefst 7-0 verslaan. Henk: ,,Neeee… Zweden wil nog poulewinnaar worden, of een punt halen om niet slechtste nummer twee te worden. Zij zijn een team, en wij… Nee. Kan niet.’’

,,Kan wél,’’ zegt Harry. ,,Ik zeg pas 'kan niet' na het laatste fluitsignaal. Ik ben heus realistisch, maar in 2014 was het ook realistisch om te zeggen dat we niks te zoeken hadden op het WK in Brazilië. Werden we derde van de wereld. Schrijf dat maar op, hopelijk lezen de jongens dat.’’

Cynisme

Ook het Oranjelegioen heeft het moeilijk. Enkelen van de beroemdste fans zijn dood. ‘Keessie’ van Groesen, de kleine fan op leeftijd die er zelfs in 1978 (finale Argentinië) al bij was, overleed in 2014 in een stemhokje. Winfried Witjes, de bijna irritant opvallende Oranje Generaal, liet het leven in 2016. Daina Zagata doet haar beroemde vleugels als Oranje-engel bijna nooit meer om en Graat Hindriks, de indiaan, houdt het – als-ie nog komt – ook bij een shirtje. En dan werd het bestuur van de supportersclub Oranje onlangs beticht van corruptie. Kommer en kwel. Ook op de tribune.

,,De thuiswedstrijden zijn ook al een paar jaar niet uitverkocht,’’ zegt Van Beek. En de sfeer? ,,Gisteren voor de wedstrijd riepen we nog 'tien, tien, tien', uit cynisme. Maar weet je: één keer een toernooi halen en alle uitbundigheid is weer terug. Zo werkt het gewoon.’’