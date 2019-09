‘Het wordt alleen maar erger’: in 2030 bijna verdubbeling aantal toeristen

Hoe de kunstgras­berg groeit en groeit: recyclen kan alleen in Denemarken

12:18 Op het sportpark óf in de tuin. Overal liggen kunstgrasvelden. Na een jaar of tien is het tijd om dat nepgras te vervangen. Alleen: nergens in Nederland staat een fabriek die versleten kunstgras kan verwerken. Met groeiende afvalbergen tot gevolg.