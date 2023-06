Het wordt snikheet vandaag, maar er hangt (eindelijk) onheil in de lucht

Mogelijk valt er dan zondag eindelijk een klein beetje regen, voor het eerst in ruim een maand. Het KNMI en Weeronline verwachten in de loop van de middag plaatselijk een buitje.

Het KNMI meldt dat er in het zuiden en westen plaatselijk kans is op een bui. Zondagavond blijft het op de meeste plaatsen droog, met aan het einde van de avond in het uiterste zuidwesten mogelijk een (onweers)bui. In de nacht van zondag op maandag zou er in het zuiden en westen hier en daar een stevige bui kunnen vallen, met veel windstoten en regen.

Weeronline verwacht een erg warme zondag, met lokaal tot 30 graden in het oosten. Ook dit weerbureau ziet in het zuidwesten tijdelijk wat regen vallen.

Verkeer opgelet

Voor weggebruikers wordt het tijdens de eerste regen wel even oppassen. Door een combinatie van regen en vuilresten kan een slijmerige laag ontstaan op het wegdek, waardoor het glad kan zijn. Lichte regen vormt meer risico: zodra het hard begint te regenen, spoelt de gladde laag snel weg. Ook de ANWB waarschuwt voor ‘spekgladde‘ wegen door de eerste regenbuien.

Op het droge en warme asfalt zijn door het verkeer veel rubber en vette stoffen achtergelaten. Wanneer deze vastgeplakte substanties door het regenwater losraken van het asfalt kan dit leiden tot verraderlijke gladheid en minder grip, verklaart de ANWB. De verkeersdienst waarschuwt automobilisten en met name motorrijders om goed op te letten.

Ook de rest van de week is er kans op een enkele regen- of onweersbui, maar er zijn ook genoeg droge momenten. In de loop van de week kan het plaatselijk nog steeds glad zijn. De temperatuur blijft vrij hoog voor de tijd van het jaar met dagelijks maxima rond 25 graden.

Recordreeks zomerse dagen

Zaterdag werd in De Bilt een recordreeks van zomerse junidagen gemeten. Het kwik steeg die dag om 13.00 uur naar 25 graden, waarmee het de negende zomerse dag achter elkaar is in De Bilt. Het record stond op acht zomerse junidagen op een rij, en stamde uit 1976.

De warmste dag van de reeks van dit jaar was zondag 11 juni met 30,3 graden, de enige tropische dag. Weeronline voorspelt dat de recordreeks nog langer wordt, met een tiende zomerse dag op zondag. Dan wordt het in De Bilt 29 à 30 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Badgasten op het strand van Hoek van Holland © ANP