Het wordt tóch geen Kerstmis op straat voor Angelique en haar baby: ‘Kan het nog niet geloven’

update | video Politie­macht houdt verdachte overval 70 kilometer verderop aan; Fiat 500 klemgere­den

APELDOORN - De politie is vanochtend een klopjacht begonnen om de daders te achterhalen van een woningoverval in Apeldoorn. Niemand raakte gewond bij het incident. Een mogelijke dader werd een paar uur later klemgereden in Enschede.

22 december