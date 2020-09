Het wordt tropisch warm: nog even genieten (voor we weer binnen opgesloten zitten)

update Beschoten 13-jarige moet voor altijd leven met ‘kogel’ in zijn lichaam

9 september BARNEVELD - De 13-jarige jongen die deze zomer is beschoten op een speelplaats in Barneveld, moet leven met een kogel in zijn lever. Het is te risicovol om het projectiel uit zijn lichaam te verwijderen, stellen medici. De dader is nog altijd spoorloos.