Het wordt vandaag en morgen heet: ‘Ga vroeg van huis, drink goed en neem maatregelen’

Hoewel de dag vandaag relatief koel begint, is dit de opmaat naar twee zeer warme dagen. Vanmiddag wordt het op koele plaatsen als de stranden een graad of 30, elders in het land kan het wel 36 graden Celsius worden. Morgen komt daar nog een schepje bovenop. Het KNMI heeft vanaf 10.00 uur code geel afgekondigd en roept op maatregelen te nemen.

Het warme weer komt over vanuit Zuid-Europa, waar het al dagenlang zeer heet is met temperaturen rond de 40 graden. Die gaan op veel plaatsen in Frankrijk, Spanje en Portugal gepaard met flinke bosbranden.

Bij ons blijft de hitte twee dagen hangen en is het Nationaal Hitteplan in werking. Daarbij geldt ook een smogwaarschuwing, net als in andere delen van Europa. Dor de hitte is de luchtkwaliteit waarschijnlijk ‘slecht’, wat voor klachten kan zorgen bij mensen die hier gevoelig voor zijn. De meeste mensen zullen er niet te veel van merken: pas bij een niveau boven ‘slecht’ is het risico op gezondheidsproblemen breder.

Koel en drink

Risicogroepen zoals ouderen moeten in verband met de hitte extra letten op uitdroging of oververhitting. Aan iedereen wordt geadviseerd: zoek verkoeling en drink genoeg.

Het RIVM geeft drie tips om gezondheidsproblemen te voorkomen: ,,Voldoende (water) drinken; de woning koel houden door zonwering, ventilator of airconditioning; en lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond beperken.” Het instituut vervolgt: ,,Daarnaast is het verstandig om verbranding door de zon te voorkomen. Hiervoor is goede bescherming belangrijk.” Goed smeren dus.

Volledig scherm Ook gisteren was het erg druk op de stranden, zoals hier bij Scheveningen. © ANP

Drukte op de stranden

Wie de weg op gaat wordt geadviseerd zich goed voor te bereiden. De ANWB waarschuwt dat strandgangers het beste op tijd kunnen vertrekken. In grote delen van het land is de zomervakantie al begonnen, waardoor het ook op deze maandag druk zal worden. Er worden files verwacht richting de populaire badplaatsen. Hulpdiensten zijn extra alert om gestrande reizigers hulp te bieden.

De verkeersdienst geeft reizigers verder als advies om voldoende drinkwater en eten in de auto te hebben en kinderen en huisdieren uit de zon te houden, bijvoorbeeld door het achterzijraam van de auto af te dekken. Daarnaast geldt het advies om een paraplu mee te nemen ter bescherming tegen de brandende zon in het geval van pech.

