Het zou een godswonder zijn als Henri Bontenbal erin slaagt iedereen te temmen

Reportage Studenten­ka­mers zijn schaars en peperduur: ‘Hebben te maken met een tekort van meer dan 25.000 kamers’

De introductiedagen in grote studentensteden zijn weer in volle gang. Wanhopig proberen jongeren voor de komende jaren een kamer te vinden, maar die zijn schaars en peperduur. Langer thuis blijven wonen, bij een particuliere verhuurder een bezemkast scoren of populair worden bij een studentenvereniging - met eigen huizen - zijn vaak de enige opties.