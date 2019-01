Hevig emotionele eigenaar haalt doodgereden exotische serval op

Psycholoog die stiefzoon­tjes betastte, hoort beroepsver­bod eisen

11:32 Hij ging nog even de slaapkamer van zijn stiefzoontjes (11 en 9) in om een nachtkus te geven en streelde ze vervolgens over hun geslachtsdeel. ,,Onbegrijpelijk deze feiten’’, reageerde de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Zutphen. De 57-jarige Apeldoorner weet namelijk hoe kwetsbaar kinderen kunnen zijn: hij is psycholoog. Het OM wil dat de man een beroepsverbod krijgt.