Hevige buien zorgen voor overlast in Zeeland, code oranje voor groot deel van Nederland

Sinds de tweede helft van de middag dondert het. Onweersbuien, hagel, regen en wind trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over ons land. De eerste buien kwamen rond 15.00 uur Zeeland binnen. Klokslag 15.00 uur werden de hulpdienst gealarmeerd over de eerste problemen in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Daar is sprake van wateroverlast. Niet veel later kwamen ook meldingen uit Middelburg, meldt de PZC. Daar heeft een school zo veel waterschade, dat er woensdag geen les gegeven kan worden.

Het noodweer kan zorgen voor een drukke avondspits, waarschuwt Rijkswaterstaat. Voor 17.00 uur stond er volgens de ANWB al 700 kilometer file. Dinsdag is sowieso al een drukke dag, en het slechte weer kan dat verergeren. Een woordvoerder laat weten dat het lastig is in te schatten hoe druk het precies gaat worden. Het is deels afhankelijk van hoe de onweersbuien zich gaan ontwikkelen.

‘Echt goeie buien’

Na dagenlange droogte - op een enkele miezerbui na - komen er dinsdag eindelijk ‘een paar echt goeie buien’, aldus weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,Juist door de opwarming die nu plaatsvindt in België, Frankrijk en Nederland en het broeierige weer dat daardoor ontstaat krijgen die buien extra kracht.’’

Die kracht uit zich in donder, bliksem, regen, zware windstoten van 75 tot 100 km/uur en hagelstenen tot wel 3 centimeter groot. ,,Grote hagelstenen zie je eigenlijk alleen in de zomer’’, zegt Willemsen. ,,Dat komt omdat de ijskristalletjes in een bui op en neer worden gezogen en vervolgens samenklonteren. In de zomer is de luchtstroming veel sterker en worden die klonten dus groter.’’

De kans op wateroverlast is niet zo groot, aldus meteorologen. Omdat de buien met hoge snelheid overwaaien, blijft het niet lang op één plaats regenen. Toch wil WeerOnline plaatselijk overstroomde straten niet uitsluiten. De temperatuur daalt wel tijdens de buien, maar koud wordt het niet. Het minimum ligt op 17 graden, dus we blijven in vrij warme lucht.

Wat is code oranje?

Bij code oranje is de kans op gevaarlijk of extreem weer groot. Daarbij is er meer kans op schade, letsel of veel overlast. ‘Dit kan heel lokaal zijn’, schrijft KNMI. Code oranje wordt afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is. In geval van regen geldt dat de kans bestaat dat er meer dan 75 mm in 24 uur valt. Voor onweersbuien geldt dat ze gepaard gaan met zware windstoten (boven de 75 kilometer per uur) of lokaal veel neerslag (50 mm in een uur) of grote hagelstenen (groter dan 2 centimeter).

Aangenaam zomers

Of het hierna weer gedaan is met de regen is nog niet met zekerheid te zeggen. ,,Het antwoord zit in het midden. Woensdag wordt het droog met flink wat zon. Donderdag trekt er een voorraad onweersbuien over Frankrijk en Duitsland en waarschijnlijk pakt Limburg en Brabant daar ook een stuk van mee, maar een groot deel van Nederland waarschijnlijk niet.’’ Daarna volgt weer een nieuwe droge periode met lekker zomers weer. ,,Vanaf vrijdag krijgen we te maken met aangename temperaturen van 23 aan zee tot 26 landinwaarts. Op zondag loopt die temperatuur op van 24 tot 28 graden.’’

Avondvierdaagse

Organisaties van avondvierdaagsen zijn door de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) geïnformeerd over hoe ze moeten handelen bij het voorspelde weer. De bond heeft de organisaties een protocol toegestuurd. Daarin staat onder meer dat voor en tijdens wandelingen het weer goed in de gaten gehouden moet worden en hoe deelnemers op de hoogte gehouden kunnen worden of het evenement doorgaat.

Door het hele land worden deze week avondvierdaagsen gelopen, vooral door scholieren. Mochten lopers alsnog overvallen worden door slecht weer dan maken de organisaties gebruik van een calamiteitenplan. ,,Dan weten ze dat ze niet onder een boom moeten gaan zitten”, aldus een woordvoerder van de wandelbond.

De loop op IJburg in Amsterdam is voor dinsdagavond afgelast vanwege het voorspelde slechte weer. De woordvoerder van de wandelbond kon geen overzicht geven van het totaal aantal afgelastingen.

