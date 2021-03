Hevige windstoten laten sporen in Oost-Nederland: boom valt op rijdende auto

video Zaterdag opnieuw harde windstoten, kans op storm in Waddenge­bied

12 maart Donderdag zorgde een lentestorm met harde windstoten voor flink wat overlast in Nederland. Vrijdag waait het wat minder hard, maar zaterdag kunnen we weer rekenen op harde windvlagen door heel het land, tot wel 90 kilometer per uur. In het Waddengebied is er kans op een nieuwe storm.