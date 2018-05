Hier is het heet, in Rome regent het: klimaatverandering of hebben we geluk?

Is er dan helemaal niets aan de hand? ,,Klimaatverandering gaat over periodes van tien, twintig of dertig jaar, en is wel degelijk een feit. Maar dat kun je alleen aantonen door patronen te ontdekken, en daarvoor moet je decennialang statistisch onderzoek doen'', legt Ganzeveld uit.



,,Op weer-events reageren met uitspraken over het klimaat, is precies wat Donald Trump vaak doet'', zegt Ganzeveld. ,,Afgelopen winter was er een extreem koude periode in New York, waarop hij reageerde met een tweet waarin stond dat we klimaatverandering nodig zouden hebben. Zo'n ongelooflijk foute opmerking. Het paste júist in het weerbeeld van klimaatverandering, met meer extremen.''



,,Dit is het algemene probleem van klimaatverandering: het is pas te meten over langere tijd, en gaat om grotere gebieden. Dat past niet bij het denken op korte termijn, wat de meeste mensen geneigd zijn te doen. Grote kans dat mensen over een paar weken dit warme weer alweer zijn vergeten, en ze zelfs spreken van een slechte lente.''