Hier strijden ze tegen de ellende waar veel Nederlanders onder lijden: ‘Veel leed en schade’

Als kind kreeg ‘sjoemel­scha­ker’ Hans Niemann te horen: ‘Gedraag je sportief’

‘Sjoemelschaker’ Hans Niemann, die ervan wordt verdacht honderd online-partijen te hebben valsgespeeld, leerde het spel ruim tien jaar geleden in Nederland. Wat begon in een schaakklasje op een speciale school voor hoogbegaafden in Utrecht, leidde tot de absolute wereldtop. Zijn oud-docenten herinneren zich de pientere jongen nog goed. ,,Hij was ontzettend fanatiek.’’

9 oktober