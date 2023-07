Hilariteit om bladblazende groenmedewerker tijdens storm Poly: 'Haal die man naar binnen joh‘

Natuurlijk, ook tijdens een fikse storm moeten de straten keurig aangeharkt blijven. Maar toen Daan in Dronten vanuit zijn raam zag dat een medewerker van de groenvoorziening een bladblazer tevoorschijn haalde, moest hij zijn verbazing toch even delen op Twitter. ‘Gaat even in de storm de heg snoeien én alles opruimen met een BLADBLAZER. Haal die mannen naar binnen joh.’ De man was ook een buurtbewoner al opgevallen.