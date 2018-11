Hip in de regen! Vaarwel veredelde vuilniszak

Zo’n tien jaar geleden was de regenjas volgens Michelle van der Burgh niet meer dan een ‘veredelde vuilniszak’. ,,Zo’n ding wat je zo snel mogelijk in je fietstas wilde proppen.’’ Moest beter kunnen, vond ze, en begon kledingmerk en webwinkel ‘Happy Rainy Days’. Inmiddels is zij allang de enige niet meer die zich met ‘rain fashion’ bezig houdt. Van der Burgh: ,,Toen ik startte, was ik een soort pionier maar inmiddels heeft elk kledingmerk wel een of meerdere regenjassen in de collectie.’’ Leuk, vindt ze, want eindelijk is de regenjas een echt mode-ding en niet een bijproduct van bijvoorbeeld fietsfabrikanten.