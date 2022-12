Historische loonsverhoging van 16,93 procent voor duizenden havenwerkers

Terwijl buurtbewo­ners nietsver­moe­dend kerst vierden, lag Danny (36) dood in z’n woning: ‘Pure ellende’

Terwijl bewoners van de Zilverschoon in Rotterdam-Hoogvliet maandag nietsvermoedend kerst vierden, reed plotsklaps de ene na de andere politiewagen de straat binnen. Wat bleek: in één van de woningen was een moord gepleegd. ,,Hoe lang heeft hij daar gelegen?’’

28 december