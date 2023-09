Hittegolf in september: nog nooit eerder gebeurd in Oost-Nederland, maar de kans erop is nu aanzienlijk

Meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza verwacht dat het erom gaat spannen. ,,De kans op een regionale hittegolf is aanzienlijk, die op een landelijke hittegolf een stuk kleiner. Voor dat laatste moet er in De Bilt sprake zijn van een hittegolf. Daar lijkt het niet op.’’

De weermodellen laten, mede op basis van zonkracht, luchtstromen en historie, volgens de meteoroloog zien dat er vanuit het zuiden een schuine lijn omhoog loopt waar de kans op een hittegolf het grootst is. ,,Vanuit Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en :Limburg, buigt die voor De Bilt af richting het oosten.’’

Volledig scherm De weersvoorspellingen voor Heino de komende dagen, waar één van de officiële weerstations van het KNMI is gevestigd. © Weerplaza

Primeur

Het is nooit eerder gebeurd dat er in september sprake was van een landelijke hittegolf. ,,Wel was er sinds het begin van metingen in 1901 vijf keer sprake was van een regionale hittegolf: in 1906, 1947, 1991, 1999 en 2016. Vier daarvan waren in de provincie Limburg, één in Drenthe.’’

De kans is dus aanzienlijk dat we de komende week een primeur beleven, bijvoorbeeld in Heino, waar één van de officiële KNMI weerstations is gevestigd. Volgens Weerplaza wordt het daar de komende drie dagen 30 graden of warmer en zijn er aansluitend vier dagen van boven de 25 graden.

,,De kans is aanzienlijk dat er in Gelderland of Overijssel een regionale hittegolf zal worden geregistreerd en dat zou uniek zijn, zoiets is nog niet eerdere gebeurd. Maar het zal erom spannen! Als die ene 30 graden bestaat uit een afgeronde 29,8 is er al geen sprake meer van een hittegolf.’’