Hittegolf van dit jaar maakte minder slachtoffers onder ouderen dan in 2006

Als een van de eerste in Europa heeft het CBS cijfers beschikbaar over de impact van de extreme temperaturen. Tijdens de hittegolven in juli en augustus blijken er per week gemiddeld honderd mensen meer te zijn overleden dan in een normale zomer waarin zo’n 2600 mensen per week overlijden. Dit jaar waren er twee landelijke hittegolven: van 15 juli tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met 7 augustus. In die periodes overleden gemiddeld 300 mensen minder dan in vergelijkbare hittegolven in 2006.



Vergeleken met twaalf jaar geleden gingen er dus aanzienlijk minder ouderen dood, constateert Marjolein Jaarsma, econoom bij het CBS. ,,In 2006 stierven er per week gemiddeld zo’n 400 mensen meer dan gemiddeld. Het zijn vooral de ouderen met een wat zwakkere gezondheid voor wie de hitte gauw te veel kan worden. De hoge sterfte zien we dan ook vooral terug bij de 80-plussers. Er stierven de afgelopen mensen dus meer mensen dan in een normale zomer, maar voorgaande hittegolven waren dodelijker.”