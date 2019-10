Hoe André Hazes en Pim Fortuyn de persoonlijke uitvaart op de kaart zette

Het was een uitvaart die Nederland nooit eerder mee had gemaakt en tot op heden ook niet meer heeft gezien. De afscheidsdienst voor André Hazes, op maandag 27 september 2004, kwam vanuit het niets binnen op nummer 1 in de Bijzondere Uitvaarten Top 10. Zes miljoen mensen in Nederland én Vlaanderen keken ernaar op tv, 50.000 mensen waren er rechtstreeks getuige van in de Amsterdam Arena. Ze zongen mee met René Froger en andere artiesten die Hazes-klassiekers vertolkten en luisterden naar toespraken van onder anderen Johan Cruijff, Hazes’ jeugdheld. De kist waarin de volkszanger annex cultheld lag opgebaard stond pontificaal op de middenstip, eromheen bloemen, heel veel bloemen.

Eyeopener

Het massale afscheid van Hazes betekende een ijkpunt in de Nederlandse uitvaartcultuur. Er was al een kentering gaande, maar na die memorabele maandagavond kreeg de persoonlijke (of gepersonaliseerde) uitvaart pas echt voet aan de grond in Nederland. Nu, vijftien jaar later, kijken we niet meer op van een dienst in een restaurant, het plaatselijke buurtcentrum of zelfs de eigen huiskamer.

,,De uitvaart van André Hazes is voor heel veel Nederlanders een eyeopener geweest’’, stelt dr. Claudia Venhorst, onderzoeker bij het Centrum voor Thanatologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Ineens zagen ze dat het ook op een andere manier kon.’’

Blauwdruk

Dat had niet eens zozeer te maken met de inhoud van de dienst. Het stramien verschilde niet heel erg van herdenkingsdiensten zoals die tot dan toe gebruikelijk waren in kerken en crematoria, met toespraken, bloemen en een rouwstoet. Het was de locatie, een vol voetbalstadion, die het anders dan anders maakte.

Venhorst: ,,Dat heeft echt wel iets veranderd in uitvaartland. Mensen zagen op tv: hé, het hoeft niet per se in een kerk of crematorium, dit is ook een mogelijkheid. Sindsdien zijn we het normaal gaan vinden dat diensten ook kunnen worden gehouden in restaurant- of huiskamerachtige settings en in voormalige kloosters en kerken, maar dan zonder de katholieke of protestantse riten die daar vroeger bij hoorden.’’

Breed publiek

Als thanatoloog (doodsdeskundige) schreef Venhorst samen met haar collega Brenda Mathijssen Dood, het standaardwerk over de Nederlandse uitvaartcultuur waarvoor ze honderden uitvaarten bezochten. Ook daar waarde de geest van Hazes rond. ,,Mensen waren gewend dat de kist altijd vooraan staat. Bij Hazes zat het hele stadion rondom de kist op de middenstip, hij stond als het ware tussen de mensen. Dat is daarna ook in de crematoria doorgedrongen, je kunt daar nu ook rond de kist zitten. De uitvaart van Hazes heeft dat toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.''



Zijn afscheid vormde een blauwdruk voor de persoonlijke, op maat gemaakte uitvaart waarbij de wensen van de overledene bepalend zijn. Een ontwikkeling die hand in hand is gegaan met de ontkerkelijking in Nederland. ,,Die was al langer bezig, maar ging in de uitvaartwereld het langzaamst. Mensen kozen voor een kerkelijke uitvaart omdat er nu eenmaal geen alternatief was. Na Hazes hebben de uitvaartverzorgers gefaciliteerd dat het nu ook op een andere wijze kan.’’

Metamorfose

Venhorst zag (‘om de warme sfeer van de Hazes-uitvaart in de Arena na te bootsen’) de aula’s van de crematoria de afgelopen vijftien jaar een metamorfose ondergaan. Er werd geïnvesteerd in muziek- en lichtinstallaties en videoschermen. Vrijwel alle wensen zijn bespreekbaar; nergens heeft de uitvaartcultuur zich zo ver in die richting ontwikkeld als in ons land.

Nederland zou Nederland echter niet zijn zonder kritiek op afwijkend verlopende uitvaarten. De moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 zorgde voor een schok, een controversiële politicus die op straat werd vermoord. Bij zijn afscheidsdienst, vier dagen later in Rotterdam, werd de rouwstoet begeleid door applaus, iets wat Venhorst de daaropvolgende jaren vaker zou tegenkomen, en gezang als Geen woorden maar daden, leve Pim Fortuyn. ,,De mensen zagen ineens kans om uiting te geven aan hun verontwaardiging. Dat dit in Nederland kon gebeuren! In aantallen waren het niet eens zo heel veel mensen, maar de rest van het land heeft het ook gezien, op tv.’’

Ongepast

Het leidde tot een veelbesproken tv-column van schrijver Boudewijn Büch onder de titel Het carnaval der rouwenden, waarin hij zich afzette tegen het 'uitbundige rouwbeklag' en stelde dat de dood 'van de straat' was geworden en verworden tot 'een kermis, het pandemonium van het doodsverdriet'. Terwijl de dood in zijn ogen 'iets verschrikkelijks' was en 'geen applaus verdient'. Büch zou zelf een half jaar later overlijden aan een hartstilstand.



Die kritiek klonk ook rond de herdenking van de MH17-slachtoffers in 2014. Geen bekende Nederlanders, maar wel onderdeel van een nationale gebeurtenis die zo afgrijselijk was dat iedereen zich erin herkende en meedeed aan de publieke rouw. Die was zo massaal dat op sociale media de hashtag #ongepast opgang maakte. Er was commentaar op mensen die in korte broek langs de weg stonden waarlangs de slachtoffers werden vervoerd, en op het applaus dat opklonk vanaf viaducten.



,,Zo’n publiek debat over wat hoort en wat niet, is inherent aan het concept van de persoonlijke uitvaart’’, zegt Venhorst. ,,Dat draait immers om wat er bij de overledene past. Het applaudisseren kan heel gepast zijn geweest bij Pim Fortuyn, maar was dat misschien niet zo in het geval van de MH17-slachtoffers.’’

