Hoe begeleid je ouders bij overlijden baby? ‘Goed afscheid nemen is belangrijk’

Ongeloof na schietpar­tij in kinderrij­ke straat in Steenwijk: ‘Dit had heel anders af kunnen lopen’

25 oktober Een schietpartij in een kinderrijke straat in Steenwijk (Overijssel) heeft gisteravond tot veel ongeloof en verbijstering gezorgd. ,,Ik vind het vooral erg voor alle kinderen die hier in de straat wonen.”