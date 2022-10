Hoe beter geïntegreerd, hoe somberder over gastvrijheid Nederland

Naarmate Nederlanders met een migratieachtergrond langer in Nederland zijn en actiever onderdeel worden van de samenleving, ervaren ze meer discriminatie en zijn ze somberder over het politieke klimaat. Van de ‘tweede generatie’ vindt ongeveer de helft Nederland geen gastvrij land.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder ruim vijfduizend mensen. Uit het onderzoek, dat luistert naar de titel Gevestigd maar niet thuis, blijkt dat mensen met een andere achtergrond steeds vaker werk hebben, en dat de tweede generatie een fors hoger opleidingsniveau heeft dan hun ouders. Hoe meer zij zich onderdeel van Nederland voelen, hoe groter echter ook de frustratie over de muren waar ze tegenaan lopen.

Het SCP spreekt van een ‘integratieparadox’. ,,Meer participatie betekent meer blootstelling aan uitsluiting, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Ook krijgt de tweede generatie meer mee van discussies over integratie, racisme en islam. Dit geeft voeding aan sombere opvattingen.”

Voor het onderzoek zijn ruim vijfduizend mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Caribisch-Nederlandse, Somalische, Iraanse en Poolse achtergrond ondervraagd. Ter controle is ook een groep Nederlanders zonder migratie-achtergrond onderzocht.

Bevorderen van inclusie

De bevindingen tonen volgens het SCP aan dat werk en een goede opleiding alleen niet voldoende zijn voor een succesvol integratiebeleid. ,,Ook het bevorderen van inclusie zou een belangrijke beleidsdoelstelling moeten zijn. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat mensen gelijke kansen hebben, dat iedereen mee kan doen en dat iedereen het gevoel heeft onderdeel van de samenleving te zijn.”

In zekere zin, zegt Jaco Dagevos, namens het SCP de opsteller van het rapport, hebben de bevindingen ook een positieve zijde. ,,Hieraan is te zien dat migranten echt hun plek aan het opeisen zijn. Ze zijn hier geboren en getogen en voelen zich ook Nederlander. Toch worden ze beoordeeld op hun migratieachtergrond en ook op hun religie. Dat vinden zij onrechtvaardig, en daar staan ze tegen op.”

Enthousiasme over culturele diversiteit

Een belangrijke kloof tussen mensen met en mensen zonder migratie-achtergrond is het enthousiasme over de culturele diversiteit in ons land. Weliswaar vindt een ruime meerderheid (71 procent) van de autochtone Nederlanders het goed dat ons land uit mensen met een diverse achtergrond bestaat, maar bij mensen met een migratieachtergrond ligt dit percentage met ruim 90 procent een stuk hoger.

Een deel van de autochtone bevolking maakt zich zorgen over bijvoorbeeld verdringing op de woning- en de arbeidsmarkt, constateert het SCP. Ook voor deze zorgen ‘aan de kant van de ontvangende samenleving’ moet volgens de onderzoekers aandacht bestaan.

Mening over zwarte piet, homohuwelijk en overheid

Deelnemers gaven ook hun mening over zwarte piet. Vooral mensen met een Somalische en Surinaamse achtergrond vinden het goed dat het uiterlijk van de knecht van Sinterklaas wordt aangepast; respectievelijk 74 en 60 procent is het daar mee eens. Vooral mensen tussen de 25 en 44 zijn voor verandering. Bij autochtone Nederlanders is de steun voor verandering een stuk kleiner. Slechts 22 procent vindt echt dat verandering nodig is.

Duidelijk uit de cijfers wordt ook dat de acceptatie van het homohuwelijk onder een aantal migrantengroepen beperkt is. Van mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond vindt 39 procent dat een goede zaak, bij Polen is dat 52 procent, tegenover 86 procent bij autochtone Nederlanders.

Opvallend is verder dat de mensen met een vluchtelingenachtergrond (Iraniërs en Somaliërs) een stuk positiever over de overheid en de politiek zijn dan de rest van de ondervraagden, ook dan mensen zonder migratie-achtergrond. Dagevos: ,,Dat heeft vooral te maken met hun referentiekader: zij vergelijken de Nederlandse situatie met die in het land waar ze vandaan komen, met een regime waarvoor ze gevlucht zijn.”

