Hoe blijvers, nieuwkomers en terugkeerders het platteland laten opleven

Ik heb Geleefd Fleur (37) heeft nog maar kort te leven, maar gaat gewoon elke dag naar kantoor

13:16 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Op haar werk maakt Fleur Duijvestijn uit Geldermalsen er graag grapjes over. Vraagt iemand of ze even stil kan zijn, antwoordt zij vanachter haar bureau: ,,Nog even en ik ben voor altijd stil.”