Hoe de inzameling van statiegeldflesjes een fiasco werd: ‘Wet lijkt charmant, maar is zeer problematisch’

Man (28) verhuurt kamertje van 8 vierkante meter voor 800 euro: ‘Verplicht niemand om er te wonen’

Een kamer van iets meer dan acht vierkante meter. Een 28-jarige woningeigenaar in Gouda vraagt achthonderd euro voor die ruimte in zijn huis. De advertentie wordt met veel hoon ontvangen, maar de twintiger is zich van geen kwaad bewust. ,,Het is maar wat de gek ervoor geeft.”