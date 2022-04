Hoe deze graaiers zichzelf nog in de spiegel kunnen aankijken, is mij een raadsel

Langzamer rijden doen we niet meer voor de woningbouw, alleen nog voor de natuur

NIJMEGEN -100 kilometer per uur rijden zodat bouwvakkers aan de slag kunnen gaan? Dat was het argument waarmee ook de meest fervente autorijders bij de VVD akkoord gingen met de verlaging van de maximumsnelheid in maart 2020. Maar wie langzamer op de snelweg rijdt, doet dat vooral voor de natuur, niet langer voor de bouw.

13:55