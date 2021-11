Hoe een 15-jarige leerling doordraaide op school: ‘Dat dit zou gebeuren, zagen we niet aankomen’

De school kreeg die dag nog een dreun: ’s avonds overleed een 17-jarige leerling plotseling aan een hersenbloeding.



Van Beveren: ,,We krijgen het ineens voor onze kiezen. Aan het begin van de week leek het nog zo rustig. Ik zou me samen met een collega buigen over de begroting voor 2022. Die ligt nog steeds op mijn bureau, onaangetast. In het licht van wat er de afgelopen twee dagen hier allemaal is gebeurd, is dat uiteraard iets nietigs.”



Een dag na het incident zijn de aula en het schoolplein uitgestorven. Eigenlijk zou de toetsweek vandaag beginnen, maar die is vanwege alle commotie met een dag uitgesteld.



In de ochtend was er wel een bijeenkomst voor docenten en leerlingen die behoefte hadden om samen te komen en te praten over de gebeurtenis van dinsdag en later op de dag komt de klas van de overleden leerling samen.