Hoe een straatarm meisje uit Dalfsen kampbewaakster werd in Auschwitz

De wenkbrauwen van Paul van de Water fronsen als hij voor het eerst de naam van Ria Jorink tegenkomt. Hij doet zijn promotieonderzoek naar gewelddadige Nederlandse collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog aan de Universiteit van Amsterdam. Dat vrouwen heulen met de Duitsers en daarbij ook nog een gewelddadige rol innemen, komt in de Tweede Wereldoorlog niet vaak voor. De onderzoeker verdiept zich verder in het verleden van Jorink en via onder meer haar strafdossier en gesprekken met nabestaanden reconstrueert hij haar levensloop. Haar uitzonderlijke en nog onbekende verhaal nam hij op in zijn recent verschenen boek over gewelddadige Nederlandse collaborateurs.