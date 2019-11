Hoe een zoektocht naar moeder Ruinerwold-gezin eindigt bij een geheime crematie in Zwolle

Nederland­se toeristen aangeval­len door bijen in Tanzania: dode en zwaargewon­de

1 november Een Nederlandse toerist is in Tanzania om het leven gekomen toen zijn reisgenootschap werd aangevallen door een zwerm agressieve bijen. Dat bevestigt hulporganisatie SOS International, dat na een melding vanuit de alarmcentrale te hulp is geschoten. Een andere Nederlander ligt in levensbedreigende toestand in het ziekenhuis.