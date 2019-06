Hoe fantastisch is het dat meisjes van nu oranje heldinnen hebben

‘Rijk betaalde journalist bijna 9 ton voor blunder: AIVD lekte identiteit’

7:55 De AIVD heeft grote fouten gemaakt, waardoor journalist Bas van Hout, een bron van de dienst, in levensgevaar is gebracht. Doordat informatie over hem onvoldoende werd afgeschermd, lekte naar de onderwereld uit dat Van Hout met de inlichtingendienst had gesproken.