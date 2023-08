Hoe het groeiende aantal festivals tot steeds meer problemen leidt: ‘Je moet alles beter regelen’

Het aantal festivals in Oost-Nederland groeit maar door. Goed nieuws, zou je zeggen. De keuze is reuze. Maar de werkelijkheid is anders. Vroeger zette je gewoon een tent neer in het park of in de wei en regelde je een goede band. Inmiddels staan organisatoren onder grote druk.