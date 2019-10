Hoe Humeyra (16) vergeefs om hulp smeekte

Moeder van ‘Sloter­plas­ba­by’ vrijgespro­ken

14:58 De 27-jarige vrouw die ervan is beschuldigd dat zij het lijkje van haar pasgeboren baby heeft weggemaakt, is vrijgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Er kan niet worden bewezen dat ze het lijkje in 2016 bij de Sloterplas heeft verborgen.