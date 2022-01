Hoe informeer je bewoners over komst psychiatrische kliniek? Niet zoals Bilthoven dat deed: ‘Onfatsoenlijk’

Informatie-avond over kliniek Fivoor in Bilthoven staat op scherp: voor- en tegenstan­ders al dagen in de clinch

De informatieavond over de komst van de veelbesproken psychiatrische kliniek Wier/Fivoor naar Bilthoven staat op scherp. Vanavond geeft Fivoor digitaal tekst en uitleg over wat er in de kliniek op het terrein van Berg en Bosch gaat gebeuren, welke patiënten er nu echt komen en wat omwonenden kunnen verwachten. Op de lokale facebook pagina's voeren voor- en tegenstanders van de kliniek al dagen felle debatten. Krijgen Fivoor en gemeente De Bilt de geest terug in de fles?

11 januari