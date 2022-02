Hoe komt een klimaatrapport tot stand? ‘Je zit zo met een paar honderd vertegenwoordigers rond de tafel’

Vrouw verkracht in politiecel: bizarre waarheid of verzinsel?

Wie vertelt de waarheid? De jonge vrouw die beweert te zijn verkracht door een arrestantenbewaarder toen ze in hechtenis zat of de man in kwestie? Hij ontkent stellig en keihard bewijs ontbreekt. Daarbij spreekt in zijn voordeel dat het signalement van de penis dat door het vermeend slachtoffer is opgegeven, volgens zijn advocaat ‘van geen kant klopt’.

