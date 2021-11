Hoe kwam coronapas voor hoger onderwijs achteraan in rijtje maatregelen terecht?

Leerling volledig door het lint op school, meerdere gewonden: ‘Verschrik­ke­lijk dat zoiets gebeurt’

Op een middelbare school in Schiedam is een 15-jarige leerling dinsdag volledig door het lint gegaan. Daarbij zijn meerdere personen lichtgewond geraakt. Een grote politiemacht moest ingrijpen. De schrik zat er goed in op school.

2 november