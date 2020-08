Hoe NS leerde van zomer 2019 en nu veel meer treinen in hittegolf kan laten rijden

Update/video Overlast en schade door zomerstorm Francis, wind neemt langzaam af

12:09 De zomerstorm die sinds gisteravond door Nederland raast, is over het hoogtepunt heen. Vooral in de kustprovincies is het flink onstuimig geweest met windkracht 9. Zo moest de brandweer in regio Haaglanden vaak uitrukken: daar zijn volgens een woordvoerder zo’n 100 tot 150 meldingen van stormschade behandeld. ,,We zijn er nog wel even mee bezig.”.