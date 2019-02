Hoe omzeil je die kater met carnaval?

Niet drinken, maar ja, het is carnaval, en carnaval zonder bier is als een eitje zonder zout. Wat zijn de andere opties?



,,Er is helaas geen wondermiddel", helpt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum ons uit de droom. ,,Alcohol is een giftige stof. Het enige wat wel goed is, is drinken. Liefst water, koffie of thee.” Cola? ,,Nee", zegt De Vries beslist. ,,Wij adviseren geen frisdrank of andere dranken met suiker of andere toegevoegde dingen. Water is echt het beste.”



Wat wel helpt is om niet met een lege maag op stap te gaan en tevoren goed te eten. Wát je eet maakt op zich niet zoveel uit. Het beste is een gezonde maaltijd eten, met veel voedingsstoffen, waardoor je je goed gevuld voelt.”