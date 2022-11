Hoe Paleis Soestdijk het logeeradres van Sinterklaas werd: ‘Hoe het dit jaar gaat? Dat is afwachten...’

Gemopper over ‘joekel’ van een huis in Eefde: ‘Dit past toch helemaal niet in deze straat?’

Een bouwplan voor een huis dat volgens sommigen niet in de straat past, maar het voldoet aan alle regels: dat is de kwestie waar de gemeente Lochem mee zit. In de Kokstraat in Eefde, een smal straatje, is nog een tussenkavel vrij. Het huis dat daar gaat worden gebouwd, is volgens buren en verschillende raadsleden te groot. Maar volgens de regels is het niet te groot. Wat nu?

11 november