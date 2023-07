Hoe raakten twee zeventigers betrokken bij de moord op pakketbezorger Anas (23)?

Twee zeventigers horen woensdag of de rechtbank ze straft voor hun vermoede rol bij de moord op de Syrische pakketbezorger Anas Hajji Abdulsalam (23) in Amstelveen. De wonderlijke achtergronden van de moord, waarin de ex-zwager en diens belangenbehartiger als een raadselachtige rode draad door het dossier lopen, kwamen in de strafzaak maar mondjesmaat aan bod. Een reconstructie.