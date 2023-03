Hoe ruzie over klusrekening op absurde wijze uit de hand liep: ‘Had dood kunnen zijn’

Geruzie over een rekening leidde eind vorig jaar tot absurde taferelen in Rotterdam. Een vrouw sloeg een aannemer met een steen, waarna die zijn luchtbuks pakte en op klaarlichte dag twee onschuldige stratenmakers neerschoot. ,,Hij zat niet zo lekker in zijn vel, denk ik.”