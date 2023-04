Hoe spreek je de koning aan langs de route? Officieel met majesteit, maar hij reageert ook op Willy

Restaurant van Sergio Herman in Cadzand gaat van twee naar nul sterren

Pure C, het Zeeuwse restaurant van Sergio Herman, verliest twee sterren. Dat werd vandaag duidelijk in het persbericht dat volgde na de uitreiking van de Michelinsterren in Nederland. Samen met die twee sterren ziet Herman eind deze maand ook zijn chef Syrco Bakker vertrekken. Het nieuws werd aan onze redactie bevestigd door Michelin.