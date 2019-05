Hoe ‘Stille Thijs’ veranderde in een moordverdachte

Het contrast is levensgroot. Van ‘Thijs H.’ – sinds gisteren een van de bekendste moordverdachten van het land – gaan eigenlijk twee soorten foto’s rond. De ene is een piekfijn beeld, van zijn inmiddels verwijderde LinkedIn-pagina. Een trotse Thijs lacht je toe, met daar beneden een reeks vol mooie banen, een indrukwekkende cijferlijst, puike vooropleidingen en nevenactiviteiten van de man die graag surft, jogt en piano speelt. De uitstraling: deze man weet wat hij wil en wat hij kan, is leergierig en ambitieus.



De andere foto is de opsporingsfoto van de politie. Het is een groezelige momentopname van de Thijs H., een slungelig type, die voorovergebogen langs een beveiligingscamera loopt. Met een jas die hij volgens iemand in de wijk in Brunssum ‘al tien jaar heeft’, de lange haren slordig langs zijn gezicht. Deze foto is van woensdagavond laat, toen de politie na drie gruwelijke moorden in Den Haag en Heerlen de 27-jarige Limburger (die sinds kort in Den Haag woont) bombardeerde tot een van de meest gezochte criminelen van het land.



