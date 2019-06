Hoe Tilburgers hun eigen ‘Central Park’ uit de grond stampten

Lois de Jong (44) kan het nog maar nauwelijks geloven. Hij ziet zichzelf nog staan. Als beginnend studentje sporteconomie en marketing meldt hij zich midden jaren 90 vanuit Leiden in Tilburg. ,,Ik stapte de trein uit en had het gevoel alsof ik zo de jaren 50 binnenliep.’’ Vooral rond het station laat Tilburg zich dan kennen als industriestad op z’n retour. Troosteloosheid troef.



En kijk nu - bijna twintig jaar verder - in diezelfde spoorzone. Een paar dagen voor de officiële opening laat hij zijn blik glijden over het nieuwe Tilburgse Spoorpark. Een tien hectare grote groene stadsoase met skate- en bmx-banen, basketbalveld, beachvolleybalvelden, kunst, stadscamping, scoutinggebouw, kinderopvang, evenemententerrein, gezondheidscentrum, hindernisbaan en een restaurant en klimtoren in aanbouw. Dat alles bij elkaar gehouden door vers aangelegd groen en een kabbelend beekje met zelfreinigend vermogen. ,,Het is toch ongelooflijk wat we hier voor elkaar hebben gekregen’’, stelt De Jong vast over het 8 miljoen euro kostende project. Hij was als een van de zogeheten kwartiermakers nauw betrokken bij wat nu al het ‘grootste burgerinitiatief van Nederland’ is gaan heten.