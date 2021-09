Hoe Van Gaal met gesprekken Oranje op de rit kreeg: ‘Straalt uit dat hij van zijn spelers houdt’

Minister Kaag: ‘We hebben alles gedaan wat kon om Samuël te vinden’

16:01 Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alles gedaan wat in haar macht lag, om de in Italië verdronken Samuël Boujadi (22) uit Bunschoten op te sporen. Dat zegt demissionair minister Sigrid Kaag in antwoord op kamervragen over de mislukte zoektocht naar de jongen.