Bij de Walburgiskerk in Zutphen - het kloppend hart van coronaprotesten - verzamelt een groepje fakkeldragers zich. Het is koud en donker, fakkels worden aangestoken, de muziek gaat aan, spandoeken worden uitgerold. Yvonne, zestiger loopt al tijden mee. ,,Het doet allemaal pijn, die tweedeling. Want ik kan niks nu, niet zwemmen, niet zingen in de zanggroep en mijn dochter heeft het contact verbroken omdat ik er anders over denk dan zij. Zij werkt in de boostercampagne.” Ze kijkt even met grote ogen. ,,Als we nou eens niet zo bang zouden zijn, dat zou al een stuk schelen. Laat alles gewoon los.”

Een andere vrouw met een muts op haakt in. De QR-codes moeten worden afgeschaft, vindt ze, dat is de oplossing. Ze komt net bij haar zus vandaan, waar ze een verhitte discussie voerde.



,,Voor het eerst liet ze me een keer uitpraten. Meestal word ik na drie zinnen afgebroken. Tja, hoe komen we hier uit? Dat was ook ons gesprek. Mijn zus zei dat het niet erg was dat we van mening verschilden. We zijn tenslotte vooral zussen. Misschien is dat wel het antwoord op je vraag.”