Hoe vertel ik onze vrienden dat wij hun kinderen als stoorzenders zien?

Illegaal overlijdt na val of sprong uit rijdende vrachtwa­gen op snelweg

15:42 Een man is vanochtend overleden nadat hij of zij op de snelweg A29 uit een rijdende vrachtwagen was gesprongen of gevallen. Dat gebeurde rond 11.00 uur bij het knooppunt Hellegatsplein. Het slachtoffer is ter plekke overleden, meldt de politie.