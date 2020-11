Hoe voetbaltalent Noura O. in één maand tijd betrokken raakte bij drie strafzaken

In de Rotterdamse wijk het Nieuwe Westen klinkt in de vroege ochtend van 14 mei een ­enorme knal. Bij een portiekwoning in de Jagthuisstraat is zojuist een explosief afgegaan. De ravage is enorm. Een raam is uit de sponning ­geslagen, overal ligt glas. Het is al de tweede keer dat de woning doelwit is. Een paar dagen eerder is de woning ook al beschoten. De aan­slagen staan niet op zichzelf. In Rotterdam zijn die maand al een aantal panden beschoten. De recherche vermoedt dat de reeks aanslagen te maken heeft met een conflict over een verdwenen partij cocaïne.