Hoe weet je als arts of een patiënt wel of niet gereanimeerd wil worden?

Het is midden in de nacht. Arts-assistent Claudia Savelkoul wordt met spoed bij een 96-jarige patiënt op de verpleegafdeling geroepen. De man heeft een ernstige longontsteking en verkeert in levensgevaar. De volgende ochtend wordt Savelkoul gebeld door zijn zoon. ,,Hij was haast boos dat zijn vader niet was overleden’’, vertelt ze. ‘Waarom had ik hem aan de beademing gelegd?’, vroeg hij.”